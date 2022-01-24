شكوى قضائية ضد حفيظ دراجي بتهمة إهانة الشعب المغربي

المصدر: وكالات

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تقدم نادي المحامين المغربي بشكوى إلى النائب العام القطري، ضد المعلق الرياضي في قنوات "بي إن سبورتس" حفيظ دراجي على خلفية المحادثة الوهمية التي نسبت إليه من إحدى الفتيات المغربيات

وقال رئيس نادي المحامين بالمغرب، مراد العجوطي، إنه يتمنى أن تتجاوب النيابة العامة القطرية إيجابيا مع هذه الشكوى، خصوصا بعد الاطلاع على بعض القرارات التي قامت فيها النيابة العامة بتحريك المتابعة بصفة تلقائية.

وأضاف العجوطي، في تصريح لموقع "هسبريس" المغربي، أنه "من المؤسف أن نرى صحفيا رياضيا أعطى صورة سيئة عن احترام الآخر وكل الجنسيات والشعوب، على بعد أشهر من احتضان دولة قطر لأهم حدث كروي عالمي" (كأس العالم).

وسجل العجوطي أن النادي سيقوم بمتابعة تقدم الدعوى عن طريق الموقع الإلكتروني للنيابة العامة القطرية، كما سيتم تكليف أحد الزملاء المحامين بدولة قطر بتتبع الإجراءات هناك مباشرة.

وكذّب دراجي الشائعات بشأن المحادثة الوهمية، التي نسبت له بشأن فتاة مغربية. التي اتهمته باطلاً بالتعدي عليها لفظيا.

وكانت ضجة كبير حدثت بعد أن انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أن دراجي «يسب فيها المغرب وشعبه»، وهو ما نفاه المعلق الجزائري، مؤكدا «أن هذه الصور مفبركة وأنه عمل غير أخلاقي».

وقال دراجي على حسابه بموقع “تويتر” في ردّه “يتم على تويتر تداول سكرين شوت محادثة وهمية بيني وإحدى المتابعات، فيه كلام بذيء منسوب إلي”.

وأضاف “عند دخول الحساب وجدتها أرسلت لي رسائل فيها شتم وسب قبل أن تقوم بحظري ثم إغلاق الحساب كلية، ليتم بعدها فبركة رد غير أخلاقي، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وكانت المشجّعة المغربية قد اتهمت نجم الإعلام العربي بالسب والشتم على تويتر.

كما شكر دراجي شركة “تويتر” وقال “شكرا لإدارة تويتر التي أغلقت الحساب الوهمي الذي فبرك رسالة يتداولها تجار الفتنة.

وختم “الشكر لجميع الإخوة المتابعين الذين انتصروا للحق. وفضحوا فبركة الرسائل الوهمية بمراسلتهم إدارة تويتر أقول لهم من أعماق القلب شكرا”.

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