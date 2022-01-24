«نصف شهر» يشعل أزمة بين منصور وكارتيرون

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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جاءت قرارات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، على غير هوى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، ورفض الأخير الغرامة التي أقرها عليه رئيس النادي، بعد هزيمة الفريق أمام غزل المحلة بثلاثية نظيفة، في كأس رابطة الأندية المصرية، حيث قرر منصور خصم 250 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، ونصف شهر من راتب المدير الفني الفرنسي وجهازه المعاون، وعرض لاعبين اثنين للبيع.

وجاءت تلك القرارات بعد المستوى السيئ الذي ظهر عليه الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية، وتذيل مجموعته بكأس الرابطة برصيد نقطة واحدة، غير أن قرارات رئيس الزمالك أغضبت كارتيرون ودفعته إلى التهديد بالرحيل، خصوصاً أن تعاقده الحالي لا يتضمن هذه البنود.

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