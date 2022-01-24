الاتحاد السوداني: لن نسمح باتحاد كرة موازٍ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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اعتبر نائب رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد السوداني لكرة القدم، متوكل عيد، السعي لخلق اتحاد موازٍ للاتحاد السوداني، والتعامل مع كيان غير معترف به، أمراً يستوجب المحاسبة، وعدم التفريط، حتى لا ينزلق النشاط الكروي إلى الفوضى، وقال: لا مجال للمجاملة في مثل هذه التفاصيل، وهذا التمادي حدث بسبب التساهل في البداية، وعدم تطبيق القانون، وربما لعدم تشكيل اللجان العدلية.

وأكد متوكل عيد، أنهم لن يقفوا في الاتحاد السوداني لكرة القدم مكتوفي الأيدي تجاه أي تجاوزات، وقال: العقوبات التي صدرت مؤخراً، عنوان عريض لسياسة الاتحاد، والتي لا تسمح بأي تجاوز، مع تطبيق صحيح القانون، دون ظلم لأي طرف، ومن حق أي متضرر الاستئناف.

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