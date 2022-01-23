الاتحاد العربي للشطرنج يعتمد إجراءات عموميته الانتخابية في 14 فبراير المقبل

المصدر: وام

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اعتمد الاتحاد العربي للشطرنج، اجراءات تنظيم الجمعية العمومية لانتخابات اللجنة التنفيذية، وتم اعتماد اسماء المرشحين للانتخابات طبقا للنظام الاساسي، وتقرر تعميمها على كافة الاتحادات العربية ودعوة ممثل من الأمانة العامة لاتحاد الاتحادات الرياضية العربية لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في 14 فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عبر خاصية الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، وبحضور النائب الاول سامي خضر سفاريني من الأردن، والنائب الثاني مصطفى امزال من المغرب، والاعضاء ابراهيم عز الدين جلول من الجزائر، وظافر عبد الأمير مظلوم من العراق، وفايز الشمري من الكويت، والشاذلي الرحماني من تونس، وخالد عز الدين من فلسطين، وحسين الشامسي الأمين العام للاتحاد العربي و رجائي نعمان السوسي الأمين العام المساعد.

ووجهت اللجنة التنفيذية الشكر والتقدير لرئيس وأمين عام الاتحاد العربي للشطرنج علي ادارتهما وتنظيمهما جميع برامج نشاط الاتحاد خصوصا لسنة 2018 ولسنة 2019 وإتمام برنامج النشاط لسنتي 2020 و 2021 بتنفيذها عن بعد، وعقد دورات تدريبية للمدربين والحكام ومتابعة أنشطة واجتماعات الاتحاد الدولي ودعمهم لكافة الاتحادات الوطنية العربية سواء بالدعم المادي أو الفني أو المعنوي أو مخاطبة وزارة الرياضة في المغرب دعما للاتحاد المغربي لعقد جمعيته العمومية لاختيار مجلس ادارته المنتخب.

كما وجه الاتحاد الشكر والتقدير لاتحاد الامارات للشطرنج لتنظيمه المثالي للبطولة العربية للرجال والسيدات للكلاسيك والسريع والخاطف في دبي خلال الفترة من 24 نوفمبر حتى 4 ديسمبر الماضيين، بمشاركة 65 لاعباً ولاعبه من 19 دولة عربية في مشاركة عربية قياسية تخللها لأول مرة حضور رئيس الاتحاد الدولي ونائبة وفريق عمل الاتحاد الدولي لحفلي الافتتاح والختام، كما استضاف اتحاد الامارات اجتماع رؤساء الاتحادات العربية مع رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج.

وحرصا من الاتحاد العربي للشطرنج على انجاح تنظيم البطولة العربية للفئات السنية 14 و16 و18 و20 سنة خلال الفترة من 8 حتى 18 مارس 2022 في بغداد اعلن رئيس الاتحاد العربي عن دعم وتحمل رسوم 3 لاعبين إضافيين لكل دولة عربية بواقع لاعبة إضافية ولاعبين ذكورا لرفع عدد الدول واللاعبين العرب المشاركين في البطولة التي ستقام بالعراق بعد عودة النشاط الرياضي هناك.

كما تقرر العمل على تكريم اللاعبين العرب الفائزين في البطولات القارية والدولية في مبادرة لتشجيع اللاعبين العرب الحاصلين على البطولات العالمية وبما يدعم تطور ورقي اللعبة في الوطن العربي.

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