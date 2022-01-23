تشكيلة متوازنة للأزرق الكويتي أمام نظيره الليبي

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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تنتظر الجماهير الكويتية إعلان الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأول لكرة القدم، بقيادة الإسباني غونزاليس، قائمة اللاعبين الأولية المرشحين لخوض مواجهتي ليبيا الوديتين المقرر لهما 29 يناير الجاري، والأول من فبراير المقبل ضمن أجندة الفيفا استعداداً لخوض التصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، والمقرر إقامتها في يونيو المقبل بنظام التجمع، بجانب تجهيز لاعبي المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات آسيا تحت 23 عاماً المقرر إقامتها في العاصمة الأوزبكية طشقند يونيو المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين 26 لاعباً سيتم تصفيتهم إلى 24 تحسباً لتعرض أحد اللاعبين للإصابة أو إيجابية مسحات pcr بناء على تقرير اللجنة الطبية برئاسة الدكتور عبد المجيد البناي طبيب المنتخب عقب توقيع الكشف الطبي على اللاعبين، الذين يعانون من إصابات وإجهاد عقب انتهاء منافسات دور الـ 16 لكأس ولي العهد وانخراطهم في معسكر مغلق بأحد الفنادق.

متوازنة

وناقشت اللجنة الفنية المدرب أمس، في قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار قبل دخولهم التدريبات، وربما تشهد القائمة عودة رضا هاني لاعب كاظمة، وعلي أحمد خلف لاعب العربي، والحارس سليمان عبدالغفور بعد إعلان الحارس الدولي خالد الرشيدي الاعتزال كرد فعل للعقوبة، التي تعرض لها من قبل لجنة الانضباط ومعه فهد الهاجري مدافع الكويت.

وأشارت المصادر إلى أن المدرب غونزاليس يحاول إيجاد توازن في اختيارات اللاعبين والدمج بين الخبرة ولاعبي المنتخب الأولمبي، من أجل استفادة الجميع من اللقاءات الودية، إلى جانب تحقيق نتيجة إيجابية تسهم برفع ترتيب الأزرق في تصنيف الاتحاد الدولي خلال الشهر الحالي والمقبل.

على جانب آخر، غادر لاعبي المنتخب السوري عبدالله الشامي لاعب الفحيحيل، وعمرو الميداني لاعب النصر إلى دبي، للانضمام لصفوف منتخب بلادهما، الذي يستعد لمواجهتي الإمارات وكوريا الجنوبية، ضمن تصفيات المرحلة النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر2022 بعدما نجحا في تأهلهم فرقهم إلى دور الثمانية في كأس ولي العهد الكويتي.

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