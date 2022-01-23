التجربة الإماراتية.. قصة إلهام للكرة العراقية

المصدر: دبي - علي شدهان

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يستحضر العراق، تجربة الاحتراف الإماراتية في كرة القدم، تمهيداً لإعلان إقامة أول دوري محترفين في بلاد ما بين النهرين خلال الموسم المقبل، حسب ما يخطط له الاتحاد العراقي للعبة، وتنتظره جماهير «الساحرة المستديرة» بفارق الصبر، بعد إتمام كل الشروط المطلوبة.

وكشف عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، في برنامج «الكاس» في قناة «آي نيوز» العراقية، النقاب عن التحرك الجاد لعقد سلسلة لقاءات مباشرة أو عبر الدوائر الإلكترونية، مع المعنيين في اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين في الإمارات خلال الفترة القليلة المقبلة بهدف التعرف على التجربة الإماراتية في مجال تطبيقات الاحتراف في كرة القدم، لاعتبارها قصة ملهمة للكرة العراقية، منوهاً إلى أن العراق جاد في إقامة دوري للمحترفين خلال الموسم المقبل بعد اكتمال كل المتطلبات المطلوبة.



رفع الحظر



وبشأن مباراة العراق مع شقيقه الإماراتي في إياب التصفيات النهائية المؤهلة إلى «مونديال» 2022، المقرر لها 24 مارس المقبل، قال درجال: أتوقع إقامة المباراة في العراق، في بغداد أو البصرة بعد صدور قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برفع الحظر الكامل عن ملاعب العراق قريباً، منوهاً إلى أن رفع الحظر بات قاب قوسين أو أدنى، مستدلاً على ذلك بـ «ردود الأفعال» الإيجابية للاتحادين الدولي والآسيوي بعد إقامة مباراتين رسميتين في بغداد، الأولى في نهائي بطولة غرب آسيا للشباب ديسمبر الماضي، والثانية ودية أوغندا أول من أمس.



«خليجي 25»



وحول إقامة «خليجي 25» في العراق، شدد درجال على أن كل الأشقاء في الخليج العربي، جادون بإقامة البطولة في العراق، ولكن بعد إتمام كل المتطلبات المتعلقة بملعب الميناء أو الفيحاء، والفنادق الـ 8 للمنتخبات المشاركة في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، مبدياً ثقته العالية بمقدرة العراق على إتمام كل المتطلبات في الوقت المناسب، تمهيداً لاحتضان البطولة في البصرة في موعدها المحدد مطلع العام 2023.



عيد الشباب



وحول ما يثار بتخصيص وزارة الشباب والرياضة، عيد ميلاده يوماً وطنياً للشباب العراقي، أجاب درجال قائلاً: موضوع عيد ميلادي، صار الشغل الشاغل، والحقيقة مختلفة كلياً، أنا لا أحتاج أن أعمل شيئاً في عيد ميلادي الذي لا أتذكره بالتحديد لكثرة مشاغلي، وأعتقد هناك «التباس» قد حدث، وتم خلاله الربط بين عيد ميلادي في 26 يناير، وبين الموعد المحدد مسبقاً لليوم الوطني للشباب العراقي، والذي يبدأ في 26 يناير، ويستمر لأيام عدة، ويشتمل على فقرات وبرامج وأنشطة متنوعة، ولا علاقة له بعيد ميلادي على الإطلاق.

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