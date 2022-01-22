المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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الأخطاء التحكيمية صداع الكرة الكويتية في الموسم الحالي، على مستوى الدوري وكأس الأمير وكأس ولي العهد، رغم استخدام تقنية «VAR»، ما جعل «التحكيم الكويتي» في مواجهة نيران الأندية، التي تعلق خساراتها وأي إخفاق لها على شماعة الحكام، تسببت هذه الأخطاء في غضب الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، بالإضافة إلى الاستوديوهات التحليلية والبرامج التلفزيونية، وهو ما أدى إلى استعانة لجنة الحكام بالاتحاد الكويتي، بأطقم تحكيم أجنبية وخليجية، لإدارة المباريات الحساسة، ومنهم الحكم الإماراتي يحيى علي الملا، وحكم «VAR» صقر حمدان الزعابي، في مباراة كاظمة والقادسية، في الجولة الثامنة، بينما تم تكليف الحكم الإثيوبي يسيما، بإدارة مواجهتي الكويت مع القادسية والسالمية، وأدار التونسي هيثم قيراط، مباراة العربي والسالمية، والسعودي ماجد الشمراني وفيصل البلوي «VAR»، بمباراة العربي والكويت.

وكانت الاتهامات من نصيب الحكم الكويتي هاشم الرفاعي، الذي أدار مباراة القادسية أمام السالمية في دور الـ 16 لكأس ولي العهد، وهاجمه عدد من جماهير القادسية، بحجة التغاضي عن احتساب ركلة جزاء لفريقهم، نتيجة لمس الكرة لمدافع السالمية وهو على الأرض، رغم رجوعه لتقنية «VAR»، وخسر القادسية المباراة بهدفين دون رد.

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