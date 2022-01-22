ذكرى سيئة للجزائر بالأرقام في كأس الأمم الأفريقية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع نهاية مباريات مرحلة المجموعات لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون، يواصل 16 فريقاً طريقهم نحو كأس القارة السمراء، والتي سيتم تحديد بطلها في 6 فبراير 2022.

وشهد دور المجموعات للبطولة الأفريقية، العديد من الأرقام والإحصائيات والأحداث التي يمكن الوقوف عندها، ومنها في حين، تفرد الجزائر بأرقام خاصة سيئة، وتتضمن كونها أول بطل يفشل في التأهل من دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية منذ كوت ديفوار في عام 2017، وأصبحت الجزائر، أول بطل حاصل على اللقب، يخسر مباراتين في دور المجموعات في بطولة واحدة منذ الكاميرون في 1990، كما سجلت الجزائر مرة واحدة فقط من 46 محاولة على المرمى، وهو أقل معدل تحويل تسديدة لفريق حاول 40 تسديدة على الأقل، منذ بوركينو فاسو في 2015.

بينما تصدرت الكاميرون الدولة المضيفة، لمجموعتها برصيد 7 نقاط، لتحافظ على استمرار المنتخبات المستضيفة بالمنافسة على الوصول إلى الأدوار الإقصائية في كأس الأمم الأفريقية في جميع النسخ الماضية، باستثناء نسخة الجابون في عام 2017.

بينما فشلت غانا، الفائزة بكأس الأمم الأفريقية 4 مرات، في الفوز بمباراة واحدة على الأقل في النسخة الحالية، والتي ظهرت فيها للمرة 23، لتفشل "النجوم السوداء"، في التقدم إلى مراحل خروج المغلوب لأول مرة منذ عام 2006.

أما جامبيا وجزر القمر، فتأهلا إلى الأدوار الإقصائية في أول ظهور لهما في كأس الأمم الأفريقية، وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها فريقان يشاركان لأول مرة من مجموعتهما في البطولة القارية، منذ تقاسم كوت ديفوار والسنغال المركز الثالث في عام 1965، وكانت أول بطولة أمم أفريقية تشهد دور المجموعات.

صدارة

واحتلت السنغال صدارة المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، لتصبح أول فريق منذ زامبيا في 1994، يفوز بمجموعته، بينما سجل هدفاً واحداً فقط.

وسجلت الكاميرون أكبر عدد من الأهداف في كأس الأمم الأفريقية 2021 حتى الآن بـ 7 أهداف، في حين أن آخر الفرق التي سجلت أكثر في مراحل المجموعات بالمسابقة فعلت ذلك في عام 2008، وكانت الكاميرون وسجلت 10 أهداف، ومصر وكوت ديفوار وسجل كل منهما 8 أهداف.

وتم تسجيل 10 أهداف من ركلات جزاء في كأس الأمم الأفريقية 2021 حتى الآن، وهي بالفعل أكثر من أي من البطولات الثلاث السابقة، وبهدف واحد فقط أقل من الإجمالي في عام 2008.

68 هدفاً

وكان هناك 68 هدفاً تم تسجيلها من 816 محاولة في 36 مباراة في كأس الأمم الأفريقية 2021 حتى الآن، بمتوسط 22.7 تسديدة لكل لعبة بمعدل تحويل تسديد قدره 8.3٪، وكلاهما الحد الأدنى المسجل منذ أن البدء في رصد احصائيات وأرقام البطولات الأفريقية بداية من نسخة عام 2010.

في حين، الأهداف الـ 68 التي تم تسجيلها حتى الآن في كأس الأمم الأفريقية 2021، مطابقة لحصيلة دور المجموعات في نسخة 2019، وفينسنت أبو بكر حالياً هو أفضل هدافي كأس الأمم الأفريقية هذا العام برصيد 5 أهداف، ولم يسجل أي لاعب كاميروني أكثر من أي وقت مضى في نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية، بينما سجل لاعب واحد فقط عدداً أكبر من الأهداف في دور المجموعات في نسخة واحدة، وهو لوران بوكو لاعب كوت ديفوار، والذي سجل 7 أهداف عام 1970.

وفقط فينسنت، كان لديه 15 محاولة لتسجيل الأهداف أكثر من الجزائري يوسف بلايلي، والذي له 12 محاولة، في حين أن آخر لاعب لديه المزيد من التسديدات دون أن يسجل في مرحلة واحدة من دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية، كان آلان سيبيري تراوري من بوركينا فاسو في عام 2015، وكانت له 14 محاولة.

وأصبح إبراهيما كوني، أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف لمالي في إحدى بطولات كأس الأمم الأفريقية منذ سيدو كيتا في عام 2013، مع كل أهدافه الثلاثة من ركلات جزاء، ليصبح أول لاعب يسجل ثلاث ركلات جزاء في نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية، منذ لاعب غانا مبارك واكاسو عام 2013، والذي سجل 3 ركلات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز