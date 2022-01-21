اتهامات تلاحق محمد صلاح قبل مباراة كوت ديفوار

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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يتساءل الكثير من متابعي بطولة كأس أمم أفريقيا بشكل عام ومنتخب مصر بشكل خاص، عن السر وراء اختلاف أداء نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في إنجلترا وأثناء مشاركته بقميص الفراعنة، نظرا لأن مستوى اللاعب بعيد جداً عما يعرفه الجميع.

وتعرض النجم الكبير لموجة من الاتهامات بالتخاذل في أدائه مع المنتخب المصري، فأكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه لو تم وضعه في منصب المسؤولية في منتخب مصر سيُقرر استبعاد محمد صلاح من المشاركة، بسبب المستويات التي يظهر بها في مصر وتختلف تمامًا عن مستوياته في أوروبا.

فيما منح أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك الأسبق، خلال تقييمه لأداء لاعبي منتخب مصر أمام نظيره السودان، محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، أقل تقييم بين اللاعبين الأساسيين (5 درجات)، فيما حصل أحمد حجازي، وعبدالله السعيد على أعلى تقييم (8 درجات).

من جانبه دافع طارق مصطفى نجم ومدرب منتخب مصر السابق، عن مردود نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بعد الانتقادات الكبيرة التي تواجهه مع الفراعنة.

وتابع طارق مصطفى في تصريحات تليفزيونية: "صلاح يقدم مع منتخب مصر أكثر مما يقدمه مع ليفربول، في المنتخب كل المسؤولية تقع على عاتقه".

وواصل مدرب منتخب مصر السابق: "لو سألتني عن سبب اختلاف مردود صلاح في المنتخب عن مردوده في ليفربول فإنني أجد كواليتي اللاعبين مختلفا تماما بين المنتخب والليفر، حتى اللاعبون الذين يلعبون في أوروبا لا يتحملون حجم الضغوطات التي يتحملها قائد الفراعنة".

وأضاف طارق مصطفى: "صلاح لاعب مميز ووجوده في الملعب يربك الخصوم، حتى وهو في أسوأ حالاته يسبب إزعاجا لي خصم".

وقال: "محمد صلاح قدم مستوى أفضل أمام السودان من مباراتي غينيا ونيجيريا، مستواه تطور كثيرا ومن رأيي النني يقدم المستوى المنتظر منه في مركز 6 على الدائرة".

فيما أكد محمد عمارة نجم منتخب مصر السابق، أن محمد صلاح لا يجد الدعم الكافي في المنتخب الوطني حتى يصير صلاح ليفربول، لأن اللاعبين في الفريق الإنجليزي يساعدونه ويمررون له الكرة التي يسجل من خلالها الأهداف، مشيرًا إلى أن المنتخب بحاجة إلى مهاجم مثل مصطفى محمد.

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