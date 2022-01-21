الهلال يطلب استعارة أوباميانغ

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أبدى الهلال، استعداده لدفع كل أجر بيير إيمريك أوباميانغ البالغ 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، حيث يقترح النادي السعودي استعارة مهاجم أرسنال مع خيار جعل الانتقال دائماً.

ويعتبر أوباميانغ الأعلى ربحاً في أرسنال، والذي يبدى استعداده للسماح له بالمغادرة بعد الشكل والمسائل التأديبية، ويدرس أوباميانغ ومستشاروه، الاقتراح السعودي في الأيام المقبلة.

ويريد ارسنال التخلص من مهاجم الغابون هذا الشهر، مع غياب المهاجم تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا، بسبب بعد عدداً من القضايا التأديبية.

وأشار موقع "سبورت ميل" الإنجليزي، أن الهلال الذي يقوده مدرب موناكو السابق ليوناردو جارديم، يسعى لإتمام صفقة أوباميانغ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار جعل الصفقة دائمة في الصيف.

فيما تزعم مصادر قريبة من الهلال أيضاً، أنها إدارة النادي تدرس أجور المهاجم، وهي صفقة ستكون جذابة للغاية لأرسنال، والذي يواجه مشكلة في دفع راتب اللاعب الضخم، على الرغم من أن مستقبله في اللعب في النادي غير مؤكد.

وأكد موقع "سبورت ميل"، إلى إنه من المرجح أن يقبل أرسنال عرضاً رسمياً من الهلال، وإذا أتيحت له الفرصة للتوقف عن دفع راتبه حتى الصيف على الأقل، فإن القرار في النهاية يعود للاعب.

ونوه الموقع إلى أن هناك اهتمام أيضاً من النصر السعودي باللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، كما أبلغ أرسنال عددًا من الأندية الأوروبية بتوافر أوباميانغ على أمل إثارة الاهتمام في نهاية الفترة.

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