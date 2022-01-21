الجزيرة والشباب مواجهة مرتقبة في دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مباراة الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي، للمشاهدة ضمن أفضل المواجهات الجماهيرية ضمن المجموعة الثانية، لدوري الأبطال وتوقع مواجهة مثيرة بين فريقين يعودان إلى دوري أبطال آسيا بعد سنوات من الغياب، ونوه إلى أن آخر مشاركة للشباب كانت في عام 2015، فيما شارك الجزيرة آخر مرة عام 2018، وخرج من دور الـ16.

وأشار الاتحاد إلى أن الجزيرة والشباب، يتمتعان بتاريخ مميز، والتقيا في دور المجموعات عام 2013. ووقتها سجل لاعب الجزيرة خميس إسماعيل، هدفاً رائعاً من مسافة 35 ياردة ليتعادل الفريقان 1-1 في أبوظبي، لكن الشباب احتل صدارة المجموعة، بينما احتل الجزيرة المركز الثالث بعد خسارة مباراة الإياب 1-2 في الجولة الأخيرة، وفي العام التالي، تأهل الفريقان معاً من المجموعة الأولى، وفاز الجزيرة بنتيجة 3-1 في أبوظبي وفاز الشباب 2-1 على أرضه.

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