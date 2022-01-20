مشاجرة كبيرة بين وليد سليمان وياسر إبراهيم في الأهلي المصري

المصدر: البيان

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شهد النادي الأهلي المصري خناقة عنيفة بين وليد سليمان وياسر إبراهيم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، نتيجة للتداخل العنيف بينهما خلال المران.

كانت البداية بتداخل من جانب ياسر إبراهيم على وليد سليمان وهو ما اعتبره الأخير بمثابة تداخل عنيف وقام بتعنيف ياسر إبراهيم وتطور الأمر من التشابك اللفظي إلي التشابك بالأيدي وسط تدخلات من اللاعبين وسامي قمصان مدرب الفريق لاحتواء الموقف وإنهاء الأزمة.

وقال وليد سليمان لياسر إبراهيم " أنا ممكن أدخل أبطلك كرة".

واضطر ياسر إبراهيم إلي مغادرة الملعب قبل أن يطالبه سامي قمصان بالعودة للتدريبات مرة أخري.

فيما طلب وليد من سيد عبد الحفيظ، الحصول علي حقه قائلا "لازم تجيب لي حقي وإلا هجيبه أنا بنفسي".

وقام وليد سليمان بالإطاحة بشواخص التدريب وزجاجات المياه أثناء خروجه من الملعب.

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