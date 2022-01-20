منتخب السعودية للسيدات يدخل تصنيف "فيفا" الشهر المقبل

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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أوضحت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيّان، أن الشهر المقبل سيشهد دخول منتخب السيدات التصنيف الدولي لأول مرة، مؤكدة أهمية إقامة أول معسكرٍ إعدادي منذ تشكيله تحت إشراف المدير الفني الألمانية "مونيكا ستاب".

وقالت لمياء بن بهيّان بحسب موقع (سبورت 24): "تكمن أهمية هذا المعسكر كونه أول تجمع للاعبات المنتخب بعد عدة مراحل من تشكيله، إذ قام الجهاز الفني بإجراء تجارب أداء للاعبات في عدة مدن في أكتوبر 2021، اطلع خلالها على مستوى أكثر من 700 لاعبة".

وأضافت: "سنخوض الشهر المقبل أول مباراتين دوليتين للمنتخب، تمهيداً لدخولنا تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الشهري، حيث نطمح إلى الدخول بشكل رسمي في التصنيف الدولي خلال العام الجاري وفي مسابقات الاتحاد الآسيوي والدولي في المستقبل القريب".

وتبدأ المرحلة الأولى بمدينة جدة، حيث تحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية التدريبات حتى 21 يناير الجاري، في حين تقام المرحلة الثانية في العاصمة الرياض خلال الفترة من السابع والعشرين من الشهر ذاته، وتستمر حتى السادس عشر من فبراير المقبل، تمهيدًا لخوض أول مباراتين دوليتين للأخضر في جزر المالديف ضد منتخبي جزر سيشل والمالديف يومي 20 و24 فبراير المقبل على الترتيب.

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