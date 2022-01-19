ارتباك في برنامج إعداد المنتخب الكويتي

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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اعتمدت اللجنة الفنية والتدريب بالاتحاد الكويتي لكرة القدم برنامج إعداد الأزرق خلال فترة التوقف المقبلة بخوض مواجهتين أمام نظيره الليبي بالكويت يومي 29 يناير الحالي والأول من فبراير المقبل بقيادة مدرب المنتخب الأولمبي، الأسباني غونزاليس، الذي يعلن قائمة اللاعبين المرشحين للدخول معسكر تدريبي.

وتبدو المباراتان مهددتان بالإلغاء، إذ لم يعلن الاتحاد الليبي عن موافقته على خوض المواجهتين، خصوصاً أن الجهاز الفني للمنتخب الليبي بقيادة الإسباني خافيير كليمنتي لم يطلب اللاعبين للتجمع عقب الإخفاق في التأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 2022، نظراً لعدم وجود ارتباطات، بجانب ارتباط أندية أهلي طرابلس والاتحاد الليبي بدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية ما يصعب تجميع اللاعبين، وهو ما يهدد إقامة المباراتين وارتباط اللاعبين في الوقت نفسه بالاستحقاقات المحلية.

وتشير مصادر إلى عدم إمكانية الأزرق خوض المباريات الودية بسبب نتائج المسحات التي فرضها الاتحاد الكويتي لكرة القدم على اللاعبين وظهر نتائجها إيجابية في عدد من الأندية، وهو ما جعل لجنة المسابقات تجري تعديلات على لائحتها بوجود بند يتيح تأجيل المباراة في حال وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا.

وفي سياق آخر ينتظر مجلسا إدارة ناديي الكويت والعربي رد الاتحاد الآسيوي على طلب استضافة الناديين للمجموعتين الأولى والثانية لمنافسات كأس الاتحاد الآسيوي، والتي سيخوضها الكويت بجانب جبلة السوري، والأنصار اللبناني والسيب العماني، بينما جاء العربي في المجموعة الثانية بجانب شباب الخليل الفلسطيني وظفار العماني والرفاع البحريني.

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