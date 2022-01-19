صدمة للمنتخب السعودي.. سلمان الفرج خارج قائمة تصفيات المونديال

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تلقى منتخب السعودية ضربة موجعة قبل أيام على استئناف مشواره في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك بغياب نجمه سلمان الفرج عن القائمة.

وأعلن نادي الهلال السعودي إصابة نجم خط وسطه سلمان الفرج، وغيابه عن الملاعب لفترة قد تزيد على 3 أسابيع.

وبذلك، فإن الفرج خرج من قائمة منتخب السعودية، الذي يستعد لمواجهتي عمان واليابان يومي 27 يناير و1 فبراير على الترتيب.

ويأمل المنتخب السعودي في تحقيق الانتصار خلال المباراتين المقبلتين، حتى يضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، والتي ستقام في نوفمبر المقبل.

ويحتل منتخب السعودية المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة بفارق 4 نقاط عن اليابان الوصيفة من 5 انتصارات وتعادل.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إصابة الفرج قد تتسبب في غيابه عن مباراة الهلال الأولى في كأس العالم للأندية بدولة الإمارات.

ويدشن الهلال مشواره كأس العالم للأندية في السادس من فبراير، بمواجهة الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وبيري من تاهيتي.

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