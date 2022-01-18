شاهد.. مدرب الأهلي المصري يكسر هاتف أحد الصحفيين

المصدر: البيان

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انفعل بيتسو موسيماني مدرب نادي الأهلي المصري، ، بشدة على أحد الصحفيين، الذي وجه له سؤالا بشأن المهاجم محمود عبد المنعم كهربا المعار حديثا من الأهلي إلى صفوف هاتاي سبور التركي.

وحاول الصحفي سؤال موسيماني عن كهربا، موضحا أن اللاعب صنع هدفا في المباراة الأولى له مع فريقه الجديد، قبل أن يفاجئه المدير الفني الجنوب إفريقي برد فعل غير متوقع، حيث قام بكسر هاتف الصحفي لتنقطع الصورة.

وكان كهربا، تمكن من صناعة أحد أهداف فريقه الجديد، بعد دقائق قليلة من مشاركته في مباراة ضد غالطة سراي في الدوري التركي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز رفاق المهاجم المصري بنتيجة 4-2.

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