«أوميكرون» يؤجل السوبر الكويتي

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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ألقت جائحة «كورونا» بظلالها على الملاعب الكويتية، حيث نجح المتحور «أوميكرون» في تأجيل مباراة كأس السوبر، التي كان من المقرر إقامتها أمس بين العربي بطل الدوري، والكويت بطل كأس الأمير، بعدما ظهرت نتيجة المسحة التي طالب الاتحاد الكويتي لكرة القدم إجراءها لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والإعلاميين قبل المباراة، وفي ساعة متأخرة من مساء أول أمس، إيجابية لـ 10 لاعبين من العربي، و3 لاعبين من الكويت، ومن خلال التنسيق بين رئيس النادي العربي عبد العزيز عاشور، ورئيس نادي الكويت خالد الغانم، جاء رد فعل رئيس نادي الكويت سريعاً، بالموافقة على التأجيل، وفي حال رفضت لجنة المسابقات التأجيل، فسيكون الانسحاب من خوض المباراة هو الخيار الوحيد، ولن يذهب الفريق إلى استاد جابر، وهو ما جعل الاتحاد الكويتي يعلن تأجيل المباراة إلى موعد آخر، يحدد في ما بعد.

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد الكويتي، تطبيق نفس الإجراءات الصحية خلال منافسات كأس سمو ولي العهد، المقرر انطلاقها اليوم، من خلال الأدوار التمهيدية، من أجل سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، وفي حال إقامة منافسات اليوم، أصبح غياب بدر المطوع قائد نادي القادسية عن مباراة السالمية، المقرر لها الخميس المقبل، حتمياً، بسبب إصابته بفيروس «كورونا»، وهو نفس الأمر الذي تم تطبيقه على كافة العاملين بالاتحاد، بضرورة إجراء مسحات جديدة لا يتعدى عليها 72 ساعة، من أجل السماح لهم بالدوام في الاتحاد.

المنتخبات الوطنية

وفي الوقت نفسه، قررت اللجنة الفنية والتدريب، إعادة النظر في ارتباطات المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، بناء على الاشتراطات الصحية والقيود التي تفرضها السلطات الصحية في كافة البلدان، فقرر إلغاء معسكر المنتخب الوطني الأول الذي كان مقرراً له في الإمارات خلال الفترة من 22 أو 23 وحتى 31 يناير، بهدف تعويض معسكر الأزرق في بانكوك، لمواجهة تايلاند ودياً في 27 و30 منه، وكان مخططاً أن يلعب الأزرق مباراتين وديتين في الإمارات، الأولى مع كازاخستان، والثانية مع توغو.

كما تقرر إلغاء معسكر أزرق الصالات، والذي كان مقرراً له في سلوفاكيا ودبي، استعداداً لكأس الخليج المقرر إقامتها في مدينة الدمام السعودية، وذلك بعد ثبوت إصابة عدد من أعضاء الجهازين الإداري والفني، وكذلك بعض اللاعبين بفيروس «كورونا».

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