خالد الغندور يكشف كواليس سرقته في الطريق العام

المصدر: البيان

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كشف خالد الغندور، نجم الزمالك المصري السابق، كواليس سرقة هاتفه المحمول أمس، على الطريق في أثناء ذهابه إلى أحد الأماكن، وهو يقود سيارته.

ونشر خالد الغندور مقطع فيديو عبر صفحة زوجته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، موضحًا: لم أتوقع أبدا ما حدث لي، على طريق دائري المعادي والوقت لم يكن متأخرا، والطريق كان يسير ببطء شديد في تمام الثامنة مساء أمس الأحد، فوجئت بسرقة هاتفي، وفقا لموقع القاهرة 24.

وأكمل: خلال انشغالي بمتابعة رسالة على فيسبوك، فوجئت بشخص يفتح باب السيارة ويخطف الهاتف، وكان في انتظاره شخص آخر على موتوسيكل، وفر هاربا، بكل غرابة.

وأوضح نجم الزمالك السابق: أنا مندهش من الجرأة، خاصة أن وقائع السرقة كانت تتم في الليل وليس في وقت مبكر مثل ما حدث معي، وأتمنى أن يتم إلقاء القبض على من فعل هذا لكي يكون عبرة للجميع، والقضاء على مثل هذه الظاهرة تماما من مجتمعنا.

جدير بالذكر أن خالد الغندور يعد أحد رموز نادي الزمالك، ويقدم في الوقت الحالي برنامجا عبر قناة النادي، ويعمل على تحليل مباريات الفريق الأبيض مع استضافة عدد من نجوم الأبيض السابقين.

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