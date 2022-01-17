كورونا يؤجل كأس السوبر الكويتية

المصدر: ا ف ب

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قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم تأجيل مباراة كأس السوبر التي كان من المفترض أن تجمع اليوم الاثنين العربي بطل الدوري والكويت بطل كأس الأمير، بسبب إصابة عدد كبير من اللاعبين بفيروس كورونا.

وكانت المباراة مقررة على استاد جابر الأحمد الدولي وسط إجراءات صحية صارمة تشمل حضور 30 في المئة فقط من السعة الإجمالية للمدرجات، على أن يكون الراغب في متابعة اللقاء قد تلقى اللقاح ويلتزم بارتداء الكمامة في المرافق كافة ويحترم التباعد الاجتماعي.

وطلب الاتحاد من اللاعبين كافة والأطقم الإدارية والفنية والطبية في الفريقين الخضوع لمسحات كوفيد-19 تفادياً للوقوع في مشكلة، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الإصابات في الكويت.

وجاء في بيان للاتحاد على لسان عضو مجلس الإدارة نائب رئيس لجنة المسابقات سالم سعدون الرشيدي أن "الاتحاد قرر تأجيل مباراة السوبر التي تجمع بين فريقي الكويت والعربي بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريقين بفيروس كورونا".

وأكد أن "سلامة اللاعبين والمشاركين في تنظيم المباراة هي الأهم في الوقت الحالي على أن يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق"، داعياً الجماهير للاحتفاظ بتذاكر المواجهة التي ستتيح لها الدخول لحضور اللقاء المؤجل بعد تحديد موعده الجديد.

وعلم في البداية أن عشرة لاعبين من العربي على الأقل وإداري وفرد من الجهاز الطبي أصيبوا بالفيروس، وجرى اتصال بين رئيس النادي عبدالعزيز عاشور ونظيره في الكويت خالد الغانم الذي وافق فوراً على طلب الأول بالتأجيل، وقد شدد الأخير على أن لاعبيه لن يخوضوا اللقاء في حال أصر الاتحاد على إقامته انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص.

وبعد ساعات، أعلن الاتحاد رسمياً تأجيل اللقاء إلى موعد يحدد لاحقاً. وتبين لاحقاً أن ثلاثة لاعبين من الكويت أصيبوا بالفيروس أيضاً.

وأدى هذا الوضع إلى تهديد إقامة مباريات الدور التهميدي من بطولة كأس ولي العهد والمقررة ابتداءً من الثلاثاء.

ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الاثنين ويصدر تعميماً يطالب فيه الفرق كافة إخضاع لاعبيها وأجهزتها بالكامل لفحوصات كورونا.

وعلى صعيد، متصل، أعلن نادي القادسية إصابة قائد فريقه بدر المطوع بالفيروس.

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