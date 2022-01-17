سوبر العربي والكويت الليلة بالنكهة اليونانية

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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تنطلق صافرة المباراة النهائية لكأس السوبر الكويتي في نسختها الـ 14، مساء اليوم، باستاد جابر الدولي، بين العربي بطل الدوري في النسخة الأخيرة، والكويت بطل كأس الأمير، في أمسية رياضية منتظرة، تحت إدارة الحكم اليوناني تاسوس سيديروبولس، وبرعاية وحضور حمود فليطح الشمري مدير عام الهيئة العامة للرياضة.

السؤال الآن، من سيحرز اللقب، هل سيكون اللقب السادس للأبيض، أم الثالث للأخضر، العربي يحظى بدعم جماهيره الوفية والعريضة، التي تزحف خلفه في كافة الاستحقاقات، وتتطلع إلى الفوز بلقب جديد، في الوقت نفسه، تتطلع جماهير العميد إلى معادلة أرقام الفوز مع القادسية، صاحب الـ 6 ألقاب، لرسم الحاضر مليئاً بالإنجازات والبطولات.

مواجهة

من جانبه، يسعى العربي بطل الدوري، إلى تكرار الإنجاز الذي تحقق خلال المواجهة التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضي، خلال الجولة التاسعة لدوري stc الكويتي، بفوز مستحق بهدف دون مقابل، أعاد الفريق إلى المنافسة من جديد، بفارق ثلاث نقاط عن كاظمة المتصدر، أما في الجانب الآخر، فلن يكون هناك تهاون من لاعبي الكويت في التفريط في اللقب، وتعويض الخسارة الأخيرة في الدوري، والتي هبطت بالفريق إلى المركز الثاني، بعد أن كان يتطلع إلى إنهاء الدور الأول بطلاً للشتاء.

إجراءات

تقام المباراة وسط الإجراءات الصحية المشددة، بعدما أكد الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ضرورة خضوع لاعبي الفريقين لإجراء مسحة pcr قبل المواجهة، طبقاً لشروط مجلس الوزراء، تقديم اللاعبين والإداريين والإعلاميين مسحة طبية، تثبت الخلو من فيروس «كورونا»، لم يمضِ عليها أكثر من 48 ساعة، بعدما وفر الاتحاد، بالتعاون مع وزارة الصحة، أحد المراكز الصحية لإجراء المسحة، وشدد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية بالتباعد والالتزام بالكمامات.

وفي الوقت نفسه، تم تخصيص نسبة 30 % فقط من مقاعد استاد جابر للجماهير، طبقاً لقرارات مجلس الوزراء، بضرورة تطبيق الإجراءات الصحية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، الذي يشهد موجة جديدة من ارتفاع الإصابات في البلاد.

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