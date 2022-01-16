«برازيل مصر».. صفقات جديدة لتصحيح المسار

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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فتح النادي الإسماعيلي المصري خزائنه، من أجل دعم فريق الكرة الأول لكرة القدم بصفقات جديدة، ضمن الخطة التي ينتهجها مجلس الإدارة الجديد برئاسة يحيى الكومي، بالتنسيق مع اللجنة الفنية ولجنة التعاقدات والجهاز الفني، بهدف تصحيح المسار، وإحداث نقلة نوعية للفريق، وإعادته إلى موقعه الطبيعي في مقدمة جدول ترتيب الدوري المصري، فضلاً عن العودة إلى المنافسة على الألقاب.

وتراجعت نتائج النادي الملقب بـ «برازيل مصر» منذ نحو ثلاثة مواسم تقريباً، كما وقع الفريق في دوامة تغيير المدربين، بسبب سوء النتائج وتراجع الأداء، والتواجد في مراكز المؤخرة في جدول ترتيب الدوري، لدرجة أنه تم تغيير نحو 19 مدرباً في ثلاثة مواسم فقط، فضلاً عن أن نقص الموارد المالية في السابق دفع مسؤولي النادي إلى التخلي عن بعض اللاعبين المهمين في قوام الفريق، لذا سعى مجلس الإدارة الجديد ومعه اللجنة الفنية إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وذلك من خلال عقد صفقات متميزة، بدأت بالمدرب الأرجنتيني خوان براون، لتولي الإدارة الفنية.

صفقة

وكان الهداف الأرجنتيني دييجو فيرناندو، هو أحد الصفقات التي تعاقد معها الإسماعيلي، وهو رابع الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وقد سبق للنادي التعاقد مع كل من البوليفي كاراميلو ألجازنزا والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل.

وتم التعاقد مع فيرناندو قادماً من فريق ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري لمدة 4 مواسم ونصف، وذلك بناءً على طلب من مواطنه خوان براون، المدير الفني للفريق، وبعد ترحيب من اللجنة الفنية التي يقودها حمادة المصري في ظل القدرات التهديفية التي يتمتع بها اللاعب ونجاحه في استغلال أنصاف الفرص.

وتحدث المدرب خوان براون، عن الصفقات الجديدة، وقال: الجامبى سايكو كونتيه، لاعب مميز والشيء الجيد أنه كان يشارك باستمرار مع فريقه السابق لم يكن في حاجة للوقت من أجل المشاركة بعد التعاقد معه منذ أيام قليلة، وهو صفقة ناجحة وسيحقق إضافة كبيرة للفريق، والمهم انسجامه الكامل مع الفريق.

وأضاف: الصفقات الجديدة بلا استثناء إضافة قوية للفريق، وجاءت بعد اختيار كبير وفقاً لاحتياجاتنا في الجانب الهجومي، والبعض لا يزال يحتاج لوقت من أجل الجاهزية بعد عودتهم من الإجازة مثل الإيفواري جان موريل بوي على عكس المهاجم الأرجنتيني دييجو فيرناندو الذي يلعب باستمرار بالدوري الإكوادوري ويسجل بشكل دائم، أثق في انسجام وتأقلم الوافدين الجدد بشكل سريع مع الفريق من أجل المساعدة لتحسن النتائج بشكل تدريجي.

وأوضح براون أنه لا تزال هناك أماكن ومقاعد أخرى ضمن صفوف الفريق في احتياج لدعم في الوقت الحالي.

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