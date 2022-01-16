لماذا هددت مصر والمغرب بالانسحاب من أمم إفريقيا؟

المصدر: البيان

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كشفت تقارير أن منتخبي مصر والمغرب هددا بالانسحاب من بطولة كأس أمم إفريقيا في حالة توقيع عقوبات على منتخب تونس.

وحسب صحيفة المنتخب المغربية ، فإن منتخبي مصر والمغرب هددا بالانسحاب من كأس أمم إفريقيا في حال صدور قرارات بمعاقبة تونس إثر أحداث مباراة مالي.

وكشفت الصحيفة أيضا بأن اتحادات مصر، والمغرب، وليبيا لعبوا دورا بجانب الاتحاد الليبي للاكتفاء فقط باعتبار مالي فائزة وعدم توقيع عقوبات على تونس.

ماذا حدث؟

في الدقيقة 85 أعلن الحكم الزامبي نهاية المباراة ولكن بعد ما يقرب من دقيقة ونصف تراجع عن قراره واستكمل المباراة.

وفي النهاية تدخلت قوات الأمن لحماية الحكم من اعتراضات لاعبي والجهاز الفني لتونس.

هذا بالإضافة لأنه في الدقيقة 79 كان سيكازوي يشير للحكم الرابع باحتساب خمس دقائق وقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة 89 و47 ثانية وقبل بلوغ الدقيقة 90 أعلن الحكم نهاية المباراة بانتصار مالي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة لحساب المجموعة السادسة.

وتسبب القرار في غضب عارم من لاعبي تونس والجهاز الفني الذي احتك أحد أعضائه بالحكم الزامبي.

وبعد ما يقرب من 20 دقيقة طلب الحكم من لاعبي المنتخبين العودة لاستكمال المباراة.

ولم يتواجد سيكازوي في أرضية الملعب وتم إسناد اللقاء للحكم الرابع.

ورفض لاعبو مالي العودة لاستكمال المباراة، ولكن تم اقناعهم وتوافد لاعبو مالي لأرضية ملعب المباراة لاستكمالها.

ولكن رفض منتخب تونس العودة وطلب بالعودة للائحة.

في النهاية قرر كاف اعتماد النتيجة بفوز مالي على تونس مع عدم اعتبار تونس منسحبة.

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