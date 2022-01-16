حسن برقو: قرار الانضباط «مراهقة رياضية»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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وصف حسن برقو، رئيس تنظيم النهضة ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية السابق، قرار مجلس الاتحاد السوداني لكرة القدم في اجتماعه الأخير بإيقافه، بجانب الشاذلي عبدالمجيد رئيس اتحاد الخرطوم، وطه جعفر رئيس اتحاد كسلا عن مزاولة أي نشاط رياضي، وتحويلهم إلى لجنة الانضباط بأنه مراهقة رياضية، ليست مستغربة على المجلس الحالي، الذي رفع شعار «تصفية الحسابات» مع كل من لم يصوت له في الانتخابات، ذاكراً أن تنظيم «النهضة» عادوا من كسلا بعد عقدهم اجتماعاً ناجحاً، بحضور 43 عضواً من الاتحاد، وسبب الاجتماع إزعاجاً للمجموعة الأخرى، التي تريد أن تكيل الكيل بمكيالين «حسب تعبيره».

من ناحية أخرى يصل اليوم الموزمبيقي محمد سيدات رئيس لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد الأفريقي من أجل التفتيش على استاد الهلال، والوقوف على الإصلاحات التي حدثت في الاستاد بعد تقرير «كاف» بحظر الملعب عقب مواجهة السودان وغينيا بيساو في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، وأكد المهندس الفاتح باني رئيس هيئة تراخيص الأندية بالاتحاد السوداني أنهم على تواصل مع سيدات بشأن تقييم الملعب حتى يتم رفع الحظر عنه، ويعود لاستضافة المباريات الدولية والقارية بداية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

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