محمد صلاح يفاجئ جمهور منتخب مصر ويصدم الفيفا

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كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن نجم ليفربول وقائد الفراعنة “محمد صلاح” لم يطلب على الإطلاق مغادرة معسكر الفريق في الكاميرون والسفر إلى سويسرا من أجل حضور حفل جائزة أفضل لاعب في العالم والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث أكد لصلاح لمسؤولي المنتخب بأنه لا يفكر على الإطلاق في حضور الحفل، وتركيزه في الوقت الحالي منصب فقط على تقديم أفضل ما لديه مع المنتخب المصري.

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أثارت حالة من الجدل بشأن إمكانية رحيل محمد صلاح عن معسكر المنتخب في صباح يوم الاثنين الموافق 17 يناير الجاري وذلك من أجل حضور حفل جائزة “ذا بيست” والتي يتم تقديمها لأفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي “الفيفا”، ولكن مصادر مسؤولة بالجهاز الفني للمنتخب قد أكدت بإن كل هذه التقارير غير صحيحة على الإطلاق.

من جهة أخرى، أشاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب الديوك، بالنجم الدولي المصري، مؤكدا أنه أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وقال بنزيما في حوار أجراه مع فرانس فوتبول بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فرنسي لعام 2021، الممنوحة من المجلة الفرنسية الشهيرة، "محمد صلاح لاعب موهوب جدًا، أحد أفضل لاعبي العالم، يذكرني بكريستيانو رونالدو، هو مفيد لفريقه، ولأي فريق في العالم".

ونشر نادي ليفربول خبر فوز اللاعب الموهوب بجائزة جديدة تضاف لسجله الرائع مع الفريق الإنجليزي، وذلك على الرغم من تواجده مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية وقبل مواجهة صعبة ينتظرها الجمهور المصري أمام غينيا بيساو، حيث أكد النادي فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول خلال شهر ديسمبر.

الجدير بالذكر بإن الاتحاد الدولي كان قد أعلن عن أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم 2021 “ذا بيست” وقد جاء محمد صلاح ضمن القائمة النهائية والتي ضمت كلًا من روبرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونخ ومنتخب بولندا، بالإضافة إلى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

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