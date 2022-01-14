خدعة المشعوذ الكاميروني الذي هدد صلاح ومحرز بمخ الضباع وحليب البعوض

المصدر: البيان

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تداولت مواقع إخبارية صورةً قالت إنّها لمشعوذ كاميروني يُدعى نوانكي بوجومبورا، هدّد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الجارية في الكاميرون، قائلًا لن أرحم أحداً يعترض طريق بلدي الكاميرون للظفر بالكأس الأفريقية.

وشملت التهديدات محمد صلاح ورياض محرز وساديو ماني، إذ قال الساحر الكاميروني أنصح ماني وصلاح ومحرز بعدم التسجيل في شباك منتخب الكاميرون في حال مقابلته، لأني أحتفظ بصور شخصية لهم بالإضافة إلى جواربهم الرياضية بخزانتي.

وأردف: "لدي القدرة على تسخير قوى شر وممارسة طقوس الفودو واستعمال أذيال الفئران ومخ الضباع وحليب البعوض في تحضير خلطاتي السحرية العجيبة".

غير أن هذه المزاعم لا صحة لها. فالصورتان قديمتان. الاولى تعود الى يونيو 1998، وتظهر أحد مشجعي الكاميرون خلال مباراة المجموعة الثانية في كأس العالم ضد النمسا، التي انعقدت في الملعب البلدي في تولوز بفرنسا.

والأخرى تعود الى يونيو 2014، وتظهر مشجعين لغانا قبل بدء مباراة في المجموعة السابعة لكرة القدم بين غانا والولايات المتحدة في ملعب دوناس في ناتال خلال كأس العالم فيفا 2014. وثمة شكوك حقيقية ان هناك مشعوذا كاميرونيا اسمه نوانكي بوجومبورا.

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