ميدو يكشف فضيحة مدوية داخل معسكر المنتخب المصري

المصدر: البيان

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كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن فضيحة، داخل معسكر المنتخب المصري الأول في بطولة كأس الأمم الافريقية 2004.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية: «قبل مباراة الكاميرون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، كانا هناك لاعبان في المنتخب، أبديا غضبهما بسبب عدم مشاركتهما في مباراة الجزائر»، مشيرًا :«المنتخب في تلك البطولة كان لديه لاعبون مميزون ولكن كان هناك انقسام كبير داخل الفريق».

وأضاف: «قبل مباراة الكاميرون بيوم واحد، محسن صالح، المدير الفني للمنتخب وصلاح حسني، مدير المنتخب، استدعوني، لإبلاغ أحد اللاعبين الكبار أنه سيشارك في مباراة الكاميرون، في مركز الجناح»، مضيفًا: «ذهبت للاعب وأبلغته بقرار الجهاز الفني ولكن رفض المشاركة، وادعى الإصابة».

وتابع: «عُدت وأبلغت الجهاز الفني برفض اللاعب المشاركة، فطلب مني ابلاغ لاعب اخر، بأنه سيشارك في مركز الجناح الأيسر، اللاعب رد عليا وقالي (مش هلعب، حتى لو جابولي مين)».

وواصل: «محسن صالح، طلب مني المشاركة في مركز الجناح الأيسر، والاعتماد على أحمد بلال، كمهاجم، ولكني رفضت، وهذه أول مرة أتدخل في التشكيل، تدخلت مرة أخرى وهي المرة الثانية والأخيرة، حيث طلبت منه الاعتماد على حسام غالي، بشكل أساسي أمام الكاميرون، وبالفعل لعب اللقاء، وحصل على جائزة رجل المباراة».

وأشار: «يوم مباراة الكاميرون، كان هناك 5 لاعبين كبار لم يشاركوا في اول مباراتين، يلعبون بالكرة في حمام السباحة، بعد الفطار، كان هناك حالة انقسام كبيرة في المنتخب في ذلك الوقت، وهذا السبب الأساسي لخروجنا مبكرًا من البطولة».

وكشف ميدو، عن واقعة تواطؤ بين منتخب مصر والكاميرون، حيث قال: «منتخب الجزائر كان يلعب مع زيمبابوي في نفس توقيت مباراتنا مع الكاميرون، حدث اتفاق بينا وبين الكاميرون وسط المباراة، بإنهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لكي يصعد المنتخبان لدور الثمانية، خاصة أن التعادل السلبي كان قائمًا بين الجزائر وزيمبابوي».

وتابع: «بين شوطي المباراة، الجهاز الفني أبلغني أن نتيجة مباراة الجزائر مع زيمبابوي التعادل السلبي، فبعد النزول في الشوط الثاني، طلبت من سونج وصامويل ايتو، انهاء المباراة بالتعادل لكي تصعد مصر والكاميرون، لذلك لم تكن هناك أي هجمات على المرميين في الشوط الثاني، وعندما أسأل الجهاز الفني خلال اللقاء عن نتيجة المباراة الأخرى يؤكد انها تعادل».

وأكمل: «بعد انتهاء المباراة، وجدت حالة غضب لدى الجهاز الفني واللاعبين، لأن زيمبابوي فازت على الجزائر، ولم يخطرنا أحد بالنتيجة قبل انتهاء مباراتنا مع الكاميرون».

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