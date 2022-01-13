"كهربا" ينتقل إلى نادي هطاي سبور التركي

المصدر: وكالات

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أعلن نادي هطاي سبور التركي اليوم الخميس بشكل رسمي ضم المصري محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قادما من الأهلي المصري.

ونشر النادي "تغريدة" قال فيها: "مرحبا بك كهربا في هطاي سبور"، وأرفقها بصور للنجم المصري وهو يرتدي قميص الفريق رقم 9.

وكان الأهلي قد أعلن في الـ9 من الشهر الجاري عن إعارة لاعبه كهربا لصفوف هاتاي سبور حتى نهاية الموسم الجاري بنية البيع.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي قد استبعد كهربا من حساباته خلال الفترة الماضية ما دفع اللاعب للبحث عن عرض خارج "القلعة الحمراء" للمشاركة في المباريات.

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