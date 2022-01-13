مصر.. مفاجأة مدوية حول الشرط الجزائي لفسخ عقد كيروش

المصدر: البيان

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بعد خيبة الأمل والخسارة أمام نيجيريا، فجر عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصرية مفاجأة مدوية بشأن الشرط الجزائي في عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول والذي قاد الفراعنة في أولى مباريات المنتخب في بطولة أمم أفريقيا.

وقال عامر حسين خلال تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير إن ما أكده خالد الدرندلي نائب رئيس الجبلاية أنه في حالة فسخ تعاقد الاتحاد مع كيروش سيحصل على قيمة عقده مرة ونصف أي عام ونصف. موضحاً أن عقد كيروش ومعاونيه الشهري 130 ألف يورو وفي حالة فسخ التعاقد يحصل على مرتبه كاملًا على السنة ونصف وليس المتبقي من عقده فقط.

وأكد عامر أن الاتحاد لا يملك سوي المساندة حتى شهر 3 لكي يتجنب دفع ما يقرب من 2 ونصف مليون يورو.

كان قد تلقي منتخب مصر الهزيمة أمام نيجيريا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما الثلاثاء الماضي ضمن مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

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