"عديم الفائدة بدون ليفربول".. هجوم شرس على محمد صلاح

المصدر: البيان

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تعرض نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول محمد صلاح إلى انتقادات شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن خسر منتخب "الفراعنة" أمام نيجيريا 0-1 في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، يوم أمس.

وحصد فريق "النسور الخضراء" نقاط المباراة بعد أن سجل كيليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر هدف اللقاء، ليتلقى المنتخب المصري أول خسارة في المسابقة القارية.

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما لاذعاً على صلاح للهجوم، لعدم قدرته على إنقاذ نتيجة المباراة لصالح المنتخب المصري.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على أداء النجم المصري أمام نيجيريا وكذلك على تعليقات الجمهور عبر "تويتر".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن صلاح لم يتمكن من تكرار بطولاته مع ليفربول بعد سيطرة من قبل منتخب نيجيريا المنظم.

وأظهرت الإحصائيات التي سجلها "أوبتا" أن صلاح لمس الكرة 35 مرة فقط، منها أربع لمسات داخل منطقة جزاء الخصم. واقتصرت جهوده على عدد قليل من المراوغات (مراوغتين، واحدة منها كانت ناجحة)، وحاول أيضا من تسديدة واحدة فقط خلال المباراة بأكملها.

وعرضت الصحيفة تعليقات عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذين سارعوا إلى استهداف النجم المصري. وكتب أحدهم: "صلاح يبدو عديم الفائدة بدون فريق ليفربول".

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