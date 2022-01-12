الاتحاد السوداني يقاضي «لجنة الأخلاقيات»

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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كشف معتز محمد لطيف نائب رئيس الاتحاد السوداني ورئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء أن الاتحاد بصدد فتح بلاغات جنائية ضد رئيس وأعضاء لجنة الأخلاقيات التي تم إعفاؤها من قبل مجلس الإدارة، وذلك لتعمدها استخدام الأوراق الرسمية للاتحاد في مخاطبات لم تعد هي الجهة المخولة بها، مشيراً إلى أنهم سبق وأن قدموا شكاوى لرئيس القضاء السوداني ووكيل وزارة العدل بشأن منسوبيهم في اللجنة وقامت تلك المؤسسات باستلام الشكاوى.

وأكد معتز لطيف أن الاتحاد السوداني لكرة القدم سيردع كل من تسول له نفسه العبث بهيبة الاتحاد السوداني لكرة القدم وسيقوم مستشارو الاتحاد القانونيون بمتابعة الأمر. وفي سياق مختلف أكد نائب رئيس الاتحاد أن القرار الصادر من مفوضية ولاية الخرطوم والمتعلق ببطلان قرار الاتحاد السوداني لكرة القدم بشأن تعيين لجنة تطبيع لنادي الهلال، لا يسنده أي قانون.

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