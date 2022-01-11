إحالة مرتضى منصور للمحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء على سيدتين

المصدر: البيان

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قررت النيابة العامة في شمال الجيزة، إحالة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتعدي على سيدتين داخل النادي النهري الخاص بالزمالك، وسبهما وقذهما، وتنظر المحكمة القضية في جلسة 15 يناير.

وذكرت صحيفة الأهرام المصرية أن السيدتين أقامتا دعوى رقم 2999 لسنة 2019 إدارى العجوزة ضد مرتضى منصور تتهمانه بالتطاول عليهما، بعدما قال إنهما تتعاطيان الحشيش داخل النادي، ووجه لهما السباب والشتائم أثناء وجودهما بالنادي النهري.

وقبل أيام قليلة قررت جهات التحقيق بمنطقة العجوزة في مصر إحالة مرتضى منصور إلى المحاكمة الجنائية أيضاً ، لاتهامه بسب وقذف الإعلامي أحمد شوبير، واتهامه بالاستيلاء على أموال من الخارج.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد تقدم ببلاغ يتهم مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بسبه وقذفه خلال مقاطع مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع نادي الزمالك الإلكتروني وبعض القنوات الفضائية والمؤتمرات الصحفية بنادي الزمالك.

وأوضح شوبير في بلاغه أن مرتضى منصور اتهمه وزوجته بالحصول على بعض الأموال والهدايا من الخارج.

وأشار الإعلامي أحمد شوبير في بلاغه إلى أنه لم يحصل على هدايا من أحد، وأنه يعمل في الإعلام منذ سنوات بحياد دون أن يميل للأهلي على حساب الزمالك أو الأهلي على حساب أي نادي لآخر.

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