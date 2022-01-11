تعرف على القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات الزمالك

المصدر: البيان

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أعلن نادي الزمالك المصري أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة، بعد تلقيه القائمة النهائية من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وكان قد تقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من 22 ديسمبر الماضي ولمدة أسبوع.

وجاءت أسماء المرشحين لانتخابات إدارة نادي الزمالك على النحو التالي:

المرشحون لمنصب رئيس مجلس الإدارة، وعددهم 3 وهم:

1- عمر جلال حسن محمد هريدي، اسم الشهرة "عمر هريدي".

2- أحمد سليمان عفيفي عباس، اسم الشهرة "أحمد سليمان".

3- مرتضى أحمد محمد منصور، اسم الشهرة "مرتضى منصور".

الجدير بالذكر أن انتخابات نادي الزمالك ستقام في شهر فبراير المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد.

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