الأهلي المصري يتحفّظ على موعد إقامة كأس العالم للأندية

المصدر: د ب أ

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أبدي الأهلي المصري تحفظه الشديد علي موعد إقامة بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق في الثالث من فبراير المقبل، وتستمر حتى يوم 12 من الشهر ذاته.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي المصري، أمس الاثنين، أن خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، حضر ورشة العمل التي عقدتها اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية عصر أمس، والتي جرت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال النادي المصري:"سجل المهندس خالد مرتجي أمام اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، تحفظ الأهلي على موعد البطولة".

وشدد مرتجي خلال حضوره ورشة العمل على أن النادي الأهلي متضرر للغاية من تعارض انطلاق كأس العالم للأندية بالتزامن مع نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وأكد مرتجي لمسؤولي (فيفا) خلال الاجتماع أن النادي يفتقد حاليًّا جهود تسعة لاعبين مشاركين في كأس الأمم الأفريقية، فضلًا عن أن مواعيد إرسال القائمة النهائية للاعبين في بطولة كأس العالم للأندية لم تراعِ موعد انتهاء مشاركة اللاعبين مع منتخباتهم في كأس الأمم الأفريقية.

وشدد مرتجي خلال اجتماعه بمسؤولي اللجنة المنظمة للبطولة على أن النادي الأهلي كان يتمنى وجود تنسيق بين (فيفا) والاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) تجاه مسؤوليتيهما نحو البطولتين، والعمل على نجاحهما من دون وقوع ضرر على أي من الأندية أو المنتخبات المشاركة.

يذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا انطلقت أول أمس في الكاميرون، وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل.

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