الشغيل سعيد بغلاف «ليكيب» الفرنسية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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عبر قائد المنتخب السوداني السابق نصرالدين الشغيل عن سعادته بتخصيص مجلة «ليكيب» الفرنسية غلافها لصورته، وأشارت المجلة لمعلومات عنه بوصوله لرقم قياسي على مستوى المشاركة الدولية مع المنتخب الوطني، ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لوضع قميصه في متحف «فيفا» بلوزان، ونشر الشغيل صورة الغلاف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليه: «مجهود عامين ونصف على غلاف الليكيب».

وأبعد الشغيل عن المشاركة مع المنتخب الوطني في نهائيات أمم أفريقيا التي انطلقت بالكاميرون، وأثار إبعاده رد فعل عنيف في الأوساط الرياضية السودانية.

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