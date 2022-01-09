«ميركاتو الكويت» بارد.. وتغييرات المدربين تشعل الشتاء

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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يسير«الميركاتو الشتوي» لانتقالات اللاعبين في الدوري الكويتي لكرة القدم، ببطء شديد، وبارد، من دون صفقات مدوية تخطف الأضواء، وفي المقابل، فإن تغييرات المدربين مستمرة، وطالت عدة فرق، وأشعلت الأجواء، رغم برودة الشتاء، وعلى مستوى اللاعبين، دعم القادسية صفوف الفريق بلاعب الوسط التونسي حسام السويسي، قادماً من نادي مستقبل الرجيش، مع الإبقاء على باقي المحترفين، بينما استقدم الكويت، المهاجم التونسي المخضرم طه ياسين الخنيسي، بعقد يمتد لموسم واحد، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق ينتظره استحقاق آسيوي، من خلال المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي، ومن المنتظر إكمال الاتفاق مع لاعب آخر خلال الفترة المقبلة، وما زال العربي يبحث عن محترفين جدد، عقب الاستغناء عن خدمات السوري ماردكيان، والمدافع التونسي أيمن محمود، وتجرى حالياً مفاوضات مع البرازيلي هاميلتون، قادماً من فريق نانغبوا التايلاندي، ليكون أولى صفقات «الأخضر»، ونجح السالمية في إعادة مهاجمه السابق، الإيفواري جمعة سعيد، بعد رحلة احترافية مع الكويت، والدوري العماني، في ظل القيادة الفنية بقيادة محمد إبراهيم، الذي أعاد «السماوي» إلى المنافسة، بعد توليه المسؤولية خلفاً للتونسي حاتم المؤدب.

تجديد

وفي الشباب، تم الاستغناء عن المحترفين الأربعة، الغاني جيمس، والثلاثي السنغالي دافئ ويوسو باي وديالو، لضعف مستواهم، مع الإبقاء على السنغالي نداي، واستعارة بدر طارق من العربي لنهاية الموسم، ويعد كاظمة، الفريق الوحيد الذي يعيش فترة الاستقرار الفني، بقيادة الصربي داركو، بعدما تربع على قمة الدوري خلال الجولات الست الأخيرة.

تغييرات المدربين

وعلى الجانب الآخر، ما زالت تغييرات المدربين مستمرة، وقام نادي النصر بإسناد القيادة الفنية إلى الوطني الدكتور محمد المشعان، بعد إصرار مواطنه سلمان عواد على الرحيل، بعد تراجع النتائج، بينما عاد للظهور، الكرواتي داليبور مدرب القادسية السابق، ليتولى القيادة الفنية لفريق الفحيحيل، خلفاً للمدرب الوطني ظاهر العدواني.

وكان نادي الكويت، تعاقد مع التونسي نبيل معلول، بعدما فك الارتباط مبكراً مع مواطنه فتحي الجبال، وفضل السالمية رحيل التونسي حاتم المؤدب، وإسناد المهمة إلى محمد إبراهيم، بينما أبقت إدارات العربي والقادسية وكاظمة والتضامن واليرموك والشباب، على الأجهزة الفنية لنهاية الموسم.

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