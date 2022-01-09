لماذا طلب محمد صلاح إزالة اللافتة التي تحمل اسمه في نادي الزمالك؟

المصدر: وكالات

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فجر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، مفاجأة حول اللافتة التي حملت اسم هداف ليفربول ومنتخب "الفراعنة"، محمد صلاح، داخل مقر الزمالك.

وقال ميدو عبر برنامجه "الريمونتادا"، أمس السبت: "صلاح أثناء تواجده في القاهرة، طلب من بعض المسؤولين التدخل من أجل إزالة اللافتة الخاصة به بنادي الزمالك، وهو ما حدث بالفعل".

وأضاف: "صلاح محبوب بالنسبة لجماهير مصر بالكامل، لذلك فكرة تصنيفه كزملكاوي وظهور اسمه على لافتة في إحدى الحدائق بالنادي أمر لا يرضيه، وخاصة في الأمور التسويقية".

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، قرر مؤخرا، تعليق لافتة تحمل اسم محمد صلاح في إحدى الحدائق داخل مقر النادي الأبيض، تكريما له على ما يقدمه خلال مسيرته، وكتب عليها "حديقة الكابتن الزملكاوي محمد صلاح فخر العرب"، لتتم إزالتها مؤخرا، وتعليق لافتة أخرى تحمل اسم عصام مرعي، نجم الزمالك السابق.

يذكر أن صلاح، الذي يتواجد حاليا مع منتخب مصر في الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، لم يلعب لقطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، حيث بدأ مسيرته من المقاولون العرب، ومنه إلى بازل السويسري، ليبدأ رحلته في أوروبا، حيث تنقل بين عدة أندية قبل أن يحط رحاله في نادي ليفربول في العام 2017.

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