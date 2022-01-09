الهلال يتعاقد مع العويس حارس مرمى المنتخب السعودي

المصدر: د ب ا

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أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الأحد تعاقده مع حارس المرمى الدولي محمد العويس بعقد يمتد لثلاث سنوات مقابل نحو 21 مليون ريال، بعد دخوله فترة الانتقالات الحرة، إذ ينتهي عقده مع أهلي جدة في نهاية الموسم الجاري.

وأوضح الهلال عبر حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الاحد أن مجلس إدارة النادي وقع عقدًا مع العويس /30 عاما/ يمتد حتى عام 2025.

ووفقاً لصحيفة "الرياضية" فإن العويس سيتقاضى 7 ملايين ريال عن الموسم الواحد.

وأبرم الهلال ثاني صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد تعاقده في وقت سابق مع سعود عبدالحميد مدافع الاتحاد في صفقة انتقال حر أيضا.

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