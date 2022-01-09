فينغادا يقترب من الرحيل عن اتحاد الكرة المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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يتجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، إلى الإطاحة بالبرتغالي فينغادا، المدير الفني للاتحاد، لتقليل النفقات، خاصةً أن راتبه يبلغ نحو نصف مليون جنيه شهرياً، إضافة إلى إمكانية التعاقد مع مدير فني محلي من أصحاب الخبرات، في ظل وجود كفاءات عدة، يمكنها أداء دوره.

وكانت اللجنة الثلاثية السابقة، التي كانت تدير الاتحاد، عينت فينغادا في مايو الماضي، خلفاً للدكتور محمود سعد، ويعد فينغادا صاحب اقتراح التعاقد مع مواطنه كيروش، لتولي الإدارة الفنية لمنتخب مصر الأول، خلفاً لحسام البدري.

وأكد جمال علام، أن المجلس ينتظر تقريراً من حازم إمام ومحمد بركات، بخصوص ما قدمه فينغادا للكرة المصرية خلال الفترة الماضية، وتقييم أدائه، وأشار إلى أن فينغادا لم يقدم شيئاً للكرة المصرية، وقال: المجلس يجمع بين الخبرات والشباب، ووجود حازم إمام وبركات، من أجل تحقيق الإضافة الفنية، ستكون القرارات باستشارة جماعية، وليس بشكل فردي.

وأكد علام أن كيروش مدرب شجاع، ويملك ميزة المخاطرة، بدليل ضم لاعبين من مختلف الأندية، وعدم التأثر بمطالبة البعض بضم بعض الأسماء، وقال: طالبنا مدرب المنتخب بحصد لقب أمم أفريقيا، ولن نحاسبه بالقطعة، وسيتم دعمه، وبعد البطولة، سيتم تقييم مشوار المنتخب، وفي حال الفشل، ستتم محاسبة المدرب.

ولفت إلى أن تصريح كيروش حول صعوبة المنافسة على لقب أمم أفريقيا، تم تفسيره بطريقة خاطئة، وقال «أطالب الجماهير بترك الأمور الفنية، وتشجيع المنتخب، ودعم اللاعبين».

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