طائرة خاصة تنقل منتخب مصر إلى الكاميرون

المصدر: البيان

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غادرت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم اليوم السبت، إلى مدينة غاروا الكاميرونية، على متن طائرة خاصة، للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق يوم غدٍ الأحد.

وتضم البعثة، 26 لاعباً، بعد انضمام مروان حمدي ومروان داود، في الوقت الذي رصدت فيه 8 حالات إصابة بفيروس كورونا، في صفوف اللاعبين والجهاز الفني والإداري، قبل سفر البعثة، وتقرر عزلهم وإبقاؤهم في القاهرة لحين تماثلهم للشفاء.

وأبرز المصابين، الحارس الاحتياطي محمد أبو جبل، ومدرب حراس المرمى عصام الحضري، والذي تقرر أن يحل محله مؤقتاً، طارق سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب المصري الأولمبي.

وتبدأ مصر مشوارها في البطولة، بلقاء منتخب نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ثم تلاقي منتخب غينيا بيساو السبت المقبل، وينتقل بعدها المنتخب المصري، إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي للقاء منتخب السودان يوم 15 يناير الجاري، في ختام مباريات المجموعة.

ويذكر، أن المنتخب المصري سبق وتوج بطلاً لكأس الأمم الإفريقية 7 مرات، ويتصدر قائمة المنتخبات الأكثر فوزاً بالبطولة، ويليه منتخب الكاميرون، بخمسة ألقاب، وغانا بأربعة ألقاب.

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