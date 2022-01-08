فيديو مؤثر من بلماضي للجزائريين قبل أمم أفريقيا

المصدر: البيان

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وجّه المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، رسالة قوية ومؤثرة للشعب الجزائري قبل أيام قليلة من انطلاق منافسة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

وقال بلماضي، خلال فيديو ترويجي: "في كل يوم نتخذ العديد من القرارات، بعضها جيد والآخر سيئ (...) مع بعض لقد تجاوزنا الحدود من أجل الفوز ولقد فزنا، ذهبنا لبلدان بعيدة، لكن الجزائري كان دائما واقف معنا".

وأضاف أنهم يسعون إلى تحقيق نجاحات أخرى، وأنهم فخورون بحمل علم الجزائر، محذرا من التسرع لأن "الماضي علمنا الخيبة أيضا".

وتابع: "لا بد أن نتذوق طعم الخسارة حتى نستطيع النهوض مجددا ونبني المستقبل".

وختم: بفضل الثقة التي وضعتموها فينا، داخليا وخارجيا، سنحقق المعجزات".

وكان منتخب الجزائر حقق فوزا كبيرا على نظيره الغاني بثلاثية نظيفة، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء الأربعاء الماضي في قطر، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات أمم أفريقيا في نسختها الـ33، والتي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

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