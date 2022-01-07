مصر.. إحالة مرتضى منصور إلى المحاكمة الجنائية

المصدر: البيان

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قررت جهات التحقيق بمنطقة العجوزة في مصر إحالة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بسب وقذف الإعلامي أحمد شوبير، واتهامه بالاستيلاء على أموال من الخارج.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد تقدم ببلاغ يتهم مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بسبه وقذفه خلال مقاطع مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع نادي الزمالك الإلكتروني وبعض القنوات الفضائية والمؤتمرات الصحفية بنادي الزمالك.

وأوضح شوبير في بلاغه أن مرتضى منصور اتهمه وزوجته بالحصول على بعض الأموال والهدايا من الخارج.

وأشار الإعلامي أحمد شوبير في بلاغه إلى أنه لم يحصل على هدايا من أحد، وأنه يعمل في الإعلام منذ سنوات بحياد دون أن يميل للأهلي على حساب الزمالك أو الأهلي على حساب أي ناد لآخر، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية.

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