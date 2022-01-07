بعد الحضري وأبوجبل .. 4 حالات كورونا جديدة في منتخب مصر

المصدر: البيان

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كشفت مصادر مطلعة داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر عن ظهور 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا فى بعثة المنتخب.

وتنطلق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون بعد غد الأحد على أن تستمر حتى يوم 6 فبراير المقبل.

ويشارك منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش فى المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وقالت المصادر إن اثنين من الإداريين ومثلهما من العمال ببعثة منتخب مصر الوطني ثبت إصابتهم بفيروس كورونا.

واشارت وفقا لوسائل إعلام مصرية الى ان الجهاز الإداري بمنتخب مصر الوطني يجهز البدائل الإداريين والعمال الذين تم إصابتهم بفيروس كورونا قبل السفر غدا السبت الى الكاميرون.

كان البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر طالب مسؤولي اتحاد الكرة بالاستعانة بخدمات مدرب حراس مرمى بديل بعد إصابة عصام الحضري بفيروس كورونا.

أفادت المصادر أنه فى حال اظهار المسحة الجديدة لفيروس كورونا الخاصة لعصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر سيتم الاستعانة بخدمات مدرب حراس بديل عنه فى امم افريقيا.

أشارت المصادر إلى أنه تم ترشيح اثنين من مدربي حراس المرمى تحسبا لاظهار مسحة فيروس كورونا الخاصة لعصام الحضري قبل السفر الى الكاميرون غدا السبت.

وأوضح أن أبرز الترشيحات التى جاءت من جانب اتحاد الكرة الثنائي طارق سليمان مدرب حراس المنتخب الاولمبي وأسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى غزل المحلة.

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