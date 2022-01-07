استبعاد الحضري وأبوجبل من بعثة المنتخب المصري بعد إصابتهما بكورونا

المصدر: د ب ا

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كشفت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب المصري لكرة القدم أمس الخميس عن إصابة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبوجبل حارس المرمى بعدوى فيروس كورونا.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الجمعة: "أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى. وتقرر عدم سفرهما غدا مع البعثة."

ويترأس جمال علام، رئيس اتحاد كرة القدم المصري، بعثة منتخب مصر التي ستغادر غدا السبت إلى الكاميرون، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق منافساتها بعد غد الأحد.

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