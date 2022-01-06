صلاح يعد جماهيره بالفوز بلقب كأس أمم إفريقيا

المصدر: البيان

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وعد النجم محمد صلاح الجماهير المصرية بالفوز بلقب كأس أمم إفريقيا التي تنطلق منافساتها في الكاميرون الأحد المقبل.

وقال صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، أمس، عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»: «الطريق مش سهل.. بس إحنا هنحارب علشان نرجع بالكأس.. خليكوا في ظهرنا.. شجع مصر»، مرفقاً صورة قديمة معبرة عن فرحة لاعبي منتخب مصر.

كان صلاح قد انضم إلى معسكر منتخب بلاده، أمس، استعداداً للمشاركة في النهائيات القارية، حيث ينافس المنتخب المصري ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

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