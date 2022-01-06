المنتخب الجزائري يقترب من تحطيم رقم إيطاليا القياسي في سلسلة اللاهزيمة

المصدر: البيان

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واصل المُنتخب الجزائري لكرة القدم سلسلة اللاهزيمة مساء أمس الأربعاء بعد الفوز على مُنتخب غانا في مواجهة ودية.

وانتهت المواجهة، التي جرت بملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة بثلاثية دون رد لـ "المحاربين".

وبهذا الفوز وصل أبطال إفريقيا للمُباراة الـ 34 من دون هزيمة ليقتربوا من تحطيم الرقم القياسي العالمي لمنتخب إيطاليا بـ 37 مباراة.

ويحتل منتخبا إسبانيا والبرازيل المركز الثاني في ترتيب أطول سلسلة بدون هزيمة بـ 36 مباراة.

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