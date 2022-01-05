كورونا يبدد حلم لاعب سوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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بدد فيروس كورونا حلم لاعب وسط فريق أهلي الخرطوم عوض زايد، بالمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، بعد أن تم اختياره مؤخراً ضمن قائمة منتخب السودان، إلا أن إصابته تأكدت أثناء ترتيبات السفر للالتحاق بمنتخب السودان المتواجد في العاصمة الكاميرونية ياوندي منذ الأسبوع الماضي.

وأكد مسؤولان، من النادي الأهلي ومنتخب السودان إصابة زايد بعد الفحص الأول، وأكد مسؤول بالأهلي الخرطوم أن المسحة الثانية للاعب، جاءت إيجابية لتتأكد إصابته بالعدوى.

وكان قد سفره تأجل مع بعثة المنتخب السوداني الأسبوع الماضي بسبب تأخر استخراج أوراقه الثبوتية.

وحدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني السوداني القائمة النهاية لبطولة الأمم الأفريقية، واستعبد 7 لاعبين من الكشف النهائي، وشملت القائمة (عمار كنو ومحمد الوادي ومحمد الحاج كومي وسليمان كالو ومحمد المنذر ومجتبى النمور وعلي زيزو)، فيما ينضم إلى المنتخب خلال الساعات القادمة مدافع أهلي شندي أمجد إسماعيل الذي غادر الخرطوم، ومن المقرر أن يحسم المنتخب مصير المباراة الودية بعد أن تلقى عروضاً من منتخبات المغرب والكاميرون والسنغال.

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