إنجاز المصريين حسن والحضري الأفريقي يتحدى الزمن

المصدر: البيان - إيهاب زهدي

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هناك أرقام قياسية من الصعب تحطيمها، ومنها تحقيق الثنائي المصري أحمد حسن وعصام الحضري، بصورة فردية اللقب الأغلى في القارة 4 مرات لكل منهما، إذ ساعد كلاهما منتخب مصر على التتويج بكأس الأمم في 1998، 2006، 2008 و2010.

وشارك حسن في النسخ الأربعة فيما كان الحضري ضمن القائمة دون أن يشارك في 1998، ولعب حسن، 22 مباراة في هذا المشوار، مسجلاً 8 أهداف، واختير كأفضل لاعب في البطولة مرتين، في مصر 2006 وأنجولا 2010، فيما شارك الحضري في 18 مباراة، وكان بطل ركلات الترجيح في نهائي 2006ن حين أنقذ ركلتين من ديدييه دروجبا ورفاقه، واختير كأفضل حارس مرمى 3 مرات في 2006، 2008 و2010.

بوركينا فاسو 1998

فيما كان الحضري بديلاً لنادر السيد دون أن يشارك في أي مباراة، لعب حسن في 5 من مباريات مصر الـ6 بالبطولة، حيث غاب فقط عن الخسارة من المغرب بمرحلة المجموعات، وسجل الهدف الأول في المباراة النهائية أمام جنوب أفريقيا.

مصر 2006

لعب الحضري وحسن مباريات مصر الستة في البطولة، واستقبل الحارس 3 أهداف، فيما سجل حسن 4 أهداف، أمام ليبيا، والكونغو الديمقراطية (هدفين)، والسنغال، وأهدر أيضاً ركلة جزاء في النهائي أمام كوت ديفوار، قبل أن يسجل في ركلات الترجيح.

وكان الحضري بطلاً للنهائي حين تصدى لركلتي ترجيح إيفواريتين من ديدييه دروجبا وباكاري كونيه، وكلاهما كان ضمن تشكيلة الأفضل في البطولة التي حصد فيها حسن لقب أفضل لاعب.

غانا 2008

بينما شارك الحضري في كل دقيقة من مباريات مصر الستة في طريقها للقب واستقبل 5 أهداف، غاب حسن عن مباراة مصر الأولى بالمجموعة أمام الكاميرون، ليشارك في 5 مباريات دون أن يسجل، واختير الحضري أفضل حارس بالبطولة للمرة الثانية توالياً.

أنجولا 2010

مرة أخرى شارك الحضري في كل دقيقة من مشوار مصر نحو اللقب السابع، واستقبل هدفين، وشارك حسن أيضاً في كل مباريات مصر الستة، وسجل 3 أهداف، وافتتح أهداف مصر في البطولة أمام نيجيريا بمرحلة المجموعات، ثم سجل ثنائية في مرمى الكاميرون بربع النهائي، واختير حسن مرة أخرى كأفضل لاعب في البطولة، فيما كان الحضري أفضل حارس مرمى للمرة الثالثة على التوالي.

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