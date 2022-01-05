ضربة جديدة لتونس في أمم إفريقيا.. إصابة يوسف جزيري بكورونا

المصدر: أ ف ب

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قبل خمسة أيام على انطلاق كأس أمم إفريقيا في كرة القدم في الكاميرون، تعرض المنتخب التونسي لضربة جديدة أمس الثلاثاء بإصابة هدافه سيف الدين جزيري بفيروس كورونا.

وكان الاتحاد التونسي للعبة أعلن أول امس الاثنين عن إصابة لاعب الوسط يوسف المساكني بكوفيد-19.

وتصدر جزيري ترتيب هدافي كأس العرب التي أقيمت في قطر في ديسمبر برصيد أربعة أهداف، ليقود "نسور قرطاج" الى نصف النهائي قبل أن تخسر 2-صفر ضد الجزائر التي مضت وحققت اللقب.

ولا يحق لتونس استبدال أي لاعب علمًا أنه سمح برفع عدد اللاعبين في القوائم من 23 إلى 28 بسبب إصابات متوقعة بفيروس كورونا.

ويغيب عن تونس أيضًا نجم الوسط فرجاني ساسي لإصابته بكوفيد-19.

وإلى جاني ساسي لاعب الدحيل القطري، استبعد المدرب منذر الكبيّر حارس المرمى معز حسن لأسباب فنية وظهير أيمن ساليرنيتانا الإيطالي وجدي كشريدة لإصابته بكورونا، ولاعبي الوسط سعد بقير وفخر الدين بن يوسف.

حققت تونس لقب كأس أمم إفريقيا مرة واحدة عندما استضافت نسخة العام 2004، فيما بلغت المربع الذهبي في النسخة الأخيرة العام 2019 في مصر.

تفتتح تونس مشوارها في المجموعة السادسة ضد مالي في 12 الشهر الحالي قبل أن تواجه موريتانيا وغامبيا.

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