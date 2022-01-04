تشكيل لجنة خليجية برئاسة ابن هزام لدراسة البطولات الكروية المقبلة

المصدر: وام

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شارك محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم نائب رئيس لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي، في اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور حميد محمد الشيباني رئيس لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم وبمشاركة الأعضاء.

وناقش الاجتماع روزنامة بطولات الاتحاد لمنتخبات الفئات السنية والأندية الخليجية، حيث أكدت اللجنة حرصها على أن تقام البطولات وفقاً لأعلى المعايير الاحترافية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الآسيوي.

وقررت اللجنة تشكيل فريق عمل لدراسة البطولات القادمة ومواعيدها برئاسة محمد عبدالله هزام الظاهري نائب رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء لجنة المسابقات ورؤساء لجان المسابقات في الاتحادات الخليجية، وسوف يُراعى خلال المنافسات الخليجية مواعيد البطولات القارية والدولية وظروف اللاعبين الطلاب، وبما يخدم تطوير هذه البطولات بأسلوب احترافي، وبالنهج الذي يطمح إليه اتحاد كأس الخليج العربي.

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