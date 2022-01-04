طائرة خاصة تنقل المنتخب المغربي إلى الكاميرون

المصدر: إيهاب زهدي

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أصبح المنتخب المغربي «أسود الأطلس»، رابع منتخب يصل إلى الكاميرون للمشاركة في النسخة 33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

ويضم الوفد المغربي سفيان رحيمي، أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا للمحليين 2020، وبقيادة المدرب وحيد خليلوديتش.

وسافر المنتخب المغربي إلى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، على متن طائرة خاصة أمس، ووصل الكاميرون بعد رحلة استغرقت خمس ساعات من المغرب.

وقبل وصول المغرب، كانت منتخبات إثيوبيا والسودان وزيمبابوي، قد وصلت للكاميرون في أواخر ديسمبر الماضي، ليرتفع عدد المشاركين الموجودين في البلاد بالفعل إلى خمسة، بما في ذلك الكاميرون المضيفة.

ولدى وصولهم، أكمل أبطال كأس الأمم 1976، الإجراءات الإدارية والطبية في مطار نسيمالين الدولي، قبل الانتقال إلى قاعدتهم في ياوندي.

ويلتقي المنتخب المغربي في بداية مشواره في البطولة الأفريقية، مع غانا البطل أربع مرات، ثم الجابون، وأخيراً جزر القمر الوافد الجديد، وتقام المباريات ضمن المجموعة الثالثة، وعلى ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي.

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